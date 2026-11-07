‘Çalışmaya geldim’

Ömer KADİROĞLU

Bangladeş’teki Daffodil Üniversitesi’nden mezun olmadığı halde sahte diploma ve iki ayrı transkript düzenleyerek Girne’deki bir üniversiteye başvuran T.I.R., üniversitenin şikâyeti üzerine tutuklandı.

Girne’de sahte diploma ve transkript meselesiyle ilgili tutuklanan T.I.R., Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Girne Polis Müdürlüğü Özel Soruşturmalarda görevli polis memuru Mehmet Dağdelen, zanlının 30 Eylül tarihinde Bangladeş’te bulunan Daffodil Üniversitesi adına düzenlenmiş sahte diploma ve iki ayrı transkripti Girne’deki Kıbrıs Aydın Üniversitesi’ne sunduğunu söyledi.

Polis, üniversitenin söz konusu belgelerle ilgili Bangladeş'teki Daffodil Üniversitesi ile e-posta yoluyla iletişime geçtiğini belirtti. Yapılan araştırmada zanlının Daffodil Üniversitesi mezunu olmadığı ve üniversitede herhangi bir kaydının bulunmadığının tespit edildiğini kaydeden Dağdelen, üniversitenin şikâyeti üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Sahte olduğu belirlenen diploma ve iki transkriptin emare olarak alındığını da mahkemeye aktardı.

Polis memuru Dağdelen, soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Zanlının ifadesinde, yaptığı araştırmalar sonucunda KKTC’ye öğrenci vizesiyle giriş yapmanın kolay olduğunu öğrendiğini belirttiğini aktaran Dağdelen, T.I.R.’ın asıl amacının ülkede iş bulup çalışmak ve kazandığı parayı Bangladeş’teki ailesine göndermek olduğunu söylediğini mahkemeye bildirdi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis memuru Mehmet Dağdelen, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

