Büyük ‘müjde’ geliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyesi adaylarını bugün Lefkoşa’da düzenlenecek Aday

Tanıtım Şöleni’nde bir araya getirecek.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şölen öncesinde partililerin geniş katılımla buluşması bekleniyor.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in de katılacağı aday tanıtım şöleninde önemli açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

Yerel seçim sürecinde partinin hedefleri ve seçim vizyonunun da gündeme gelmesi beklenen etkinlikte, UBP’nin belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adayları kamuoyuna tanıtılacak.

UBP tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şölen saat 15.00’te başlayacak, aday tanıtımı ise saat 16.00’da yapılacak.

Partinin geniş katılımla gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkanları ve belediye meclis üyesi adayları kamuoyuna tanıtılacak.

Öte yandan UBP tarafından yapılan açıklamada, 6 Aralık seçimlerinin Kıbrıs Türk halkının ve devletin geleceği açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

UBP, seçim sürecine ilişkin mesajında ise “UBP çalışıyor, hayaller gerçek oluyor” sloganını kullandı.