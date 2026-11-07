Sıcak buluşma

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyet, Güzelyurt’ta gerçekleştirdikleri ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sokak sokak vatandaşlarla buluşan Özersay ve ekibi, bölge halkının sorunlarını, beklentilerini ve ülkenin geleceğine ilişkin görüşlerini dinledi.

Samimi sohbetlerin ve sıcak buluşmaların yaşandığı ziyaretlerde, vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, ülkenin geleceğine yönelik düşünceler de paylaşıldı.

Ziyaret sırasında siyasetin halktan kopuk yapılamayacağına dikkat çekilerek, vatandaşın sesini dinlemenin ve beklentilerine karşı sorumluluk taşımanın önemine vurgu yapıldı.

Halkın Partisi tarafından yapılan paylaşımda, “Bizim için siyaset, halkın arasında olmak, sesine kulak vermek ve o sesin sorumluluğunu taşımaktır. Bu ülkenin geleceği, halkıyla birlikte kurulur” ifadelerine yer verildi.

Özersay ve beraberindeki heyet, ziyaretler sırasında kendilerini samimiyetle karşılayan Güzelyurt esnafına ve bölge halkına teşekkür etti.