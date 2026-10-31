Adaleti sağlayın

Ömer KADİROĞLU

Filo Jet gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı hakkında yedi gün daha tutukluluk emri verildi.

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan zanlılar, dün onuncu kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Aleyhlerinde “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunan şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S. ile birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ve gemi mürettebatları S.E., Q.Q., V.H., ve R.İ. hakkında yedi gün daha tutukluluk emri verildi. Mahkeme dışında bekleyen bazı kayıp yakınları, zanlıların mahkemeye getirilmesi ve götürülmesi sırasında sözlü tepki gösterdi. Kayıpların fotoğraflarını taşıyarak, adalet çağrısı yapan aileler, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve “Kaza Değil Cinayet” ifadeleri yer alan pankartlar açtı.

Polis olguları aktardı

Duruşmada, Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, olayla ilgili olguları aktardı. Mannaş, 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasında kayıp olan bir kişinin hala arandığını belirtti. Mannaş, 21 Ekim’den itibaren Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde zanlıların kontrollerinin devam ettiğini de kaydetti. KKTC'deki bir üniversitedeki öğretim görevlilerinden "Bilirkişi raporu" hazırlamasını istediklerini belirten Mannaş, bu çerçevede biri uzun yol kaptanı diğeri ise uzun yol makine mühendisi olan iki akademisyenin görevlendirildiğini söyledi. Türkiye'den bir heyetin de KKTC’ye gelerek kazaya ilişkin “Mevcut bulgular” üzerinden bir rapor hazırlayacağını da kaydeden Mannaş, bununla ilgili yazışmaların yapıldığını söyledi. Geminin kara kutusu olarak bilinen Sefer Veri Kayıt Cihazı’nın (VDR) incelemeye devam edildiğini belirten Mannaş, bu çerçevede 48 günlük kaydın dinlendiğini, geriye kalan 20 günlük kaydın dinlenmesine devam edileceğini ifade etti.

Mannaş, incelenen VDR kayıtlarında geminin şalter, jeneratör ve egzoz arızalarına ilişkin konuşmaların yanı sıra geçmiş seferlerde bazı yolcuların kaptana geminin su aldığını bildirerek, geminin geri dönmesi çağrısında bulunduğunu ancak kaptanın yoluna devam ettiğinin yer aldığını aktardı. Mannaş, VDR kayıtlarında ayrıca, bazı zanlıların acil bir durumda can yeleklerinin nasıl kullanılacağına dair bir video bulunması gerektiğini, bu yönde bir video hazırlanmasını talep ettiklerini ancak hazırlanmadığını konuştuğunun duyulduğunu anlattı. Başka bir konuşmada ise kapıların kilitli olduğu yönünde bir diyalog yaşandığını belirten Mannaş, 3 bin dolar karşılığında ehliyet alınacağının da konuşulduğunu söyledi.

Savcı Doğa Tokay’ın sorusu üzerine Mannaş, kapılar açık olsaydı daha fazla yolcunun kurtulabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Tahkikatın devam ettiğini kayeden Mannaş, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılıkları bulunduğunu belirterek, yedi gün daha tutukluluk talep etti.

Savcı Doğa Tokay da geçen sürede tahkikat açısından ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ancak tahkikatın tamamlanmadığını belirterek, yedi gün ek tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi, zanlıların yedi gün daha poliste tutuklu kalmalarına, ayrıca bir zanlının tam teşekküllü bir hastanede kontrolden geçirilmesine emir verdi.

Aileler 28 kişi için adalet istedi

Girne açıklarında batan gemide yakınlarını kaybeden aileler, Girne Mahkemesi önünde kazada hayatını kaybeden 28 kişi için adalet istedi.

Filo Jet faciası kapsamında duruşmaya giren zanlılar, Girne Mahkemesi önünde bekleyen aileler tarafından protesto edildi. Aileler, mahkeme önünde “Kaza değil, cinayet”, “Adalet istiyoruz” sloganı taşıyan pankartlar açtı.