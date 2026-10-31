Beştepe’de Kıbrıs sohbeti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs konusu konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13’üncü Liderler Zirvesi’ne katıldı. Erhürman, zirve kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme öncesinde Erdoğan, Erhürman’ı külliyenin girişinde karşıladı.

İki lider, Türkiye ve KKTC bayrakları önünde fotoğraf çektirerek tokalaştı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin yetkilileri de hazır bulundu.

Erdoğan: Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu, burada altını çizerek vurgulamak isterim: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin KKTC ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi dolayısıyla kaleme aldığı “Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye” başlıklı makalesinde KKTC konusuna da değindi. Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci statüsünün sağladığı imkânların geliştirilmesine ve kardeş ülkelerle bağlarının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların sona erdirilmesi, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü yönündeki kararlı duruşlarını muhafaza edeceklerini belirtti.

Erhürman: Haksız izolasyonlar sona ermeli

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise zirvede yaptığı konuşmada, zirvenin “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasının ortak geleceğin şekillendirilmesi açısından güçlü bir mesaj taşıdığını kaydetti. KKTC’nin 2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde gözlemci üye statüsüyle katıldığı teşkilatın çalışmalarına katkı koymayı ve kardeş ülkelerle ilişkilerini her alanda geliştirmeyi arzuladığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır uluslararası toplumla doğrudan temaslarını, ekonomik ve sosyal gelişimini ve dünyayla bütünleşmesini sınırlandıran haksız izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Erhürman, kültür, sanat, spor, bilim, eğitim ve ekonomi alanlarında uluslararası ilişkiler kurabilmenin temel bir insan hakkı meselesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının 2004 yılında ortaya koyduğu çözüm iradesini ve sonraki müzakere süreçlerindeki yapıcı tutumunu hatırlatan Erhürman, buna rağmen Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası spor müsabakalarına katılımının, kültürel etkinliklerin ülkede düzenlenmesinin ve halkın dünyayla doğrudan temas kurmasının engellenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Bu tür girişimlerin adada karşılıklı güvenin geliştirilmesini ve çözüm için uygun ortam yaratılmasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 16 Ekim 2026 tarihli mektubunda Kıbrıs Türk halkının kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen olumsuz gelişmelerin kaygı verici ve cesaret kırıcı olarak nitelendirildiğini aktardı.

Üniversiteler, spor, kültür ve ekonomi alanında iş birliği çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde dayanışmanın somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, üniversiteler arasında ortak araştırma programları geliştirilmesi, gençlerin akademik ve kültürel değişim projelerinde buluşturulması ve spor alanındaki bağların güçlendirilmesi önerisinde bulundu.

Ayrıca sergi, konser, opera ve sahne sanatları gibi kültürel etkinliklerin geliştirilmesi, girişimcilerin, iş insanlarının ve araştırmacıların ortak platformlarda bir araya getirilmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’nin yükseköğretim birikimi, genç insan kaynağı, turizm potansiyeli ve Doğu Akdeniz’deki stratejik konumuyla Türk dünyasına önemli katkılar sunabilecek kapasitede olduğunu kaydeden Erhürman, Türk dünyası ile Doğu Akdeniz arasında ekonomik, bilimsel ve kültürel bir köprü olma hedefiyle hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026, 10:07