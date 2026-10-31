Suna ERDEN

Lefkoşa’da alacak- verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 27 yaşındaki M.A.Ç.’yi darp ederek ağır yaralayan M.C.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının benzer suçtan sabıkası ve askıda davaları olduğu belirtilirken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; olayın 18 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, M.C.K. ile M.A.Ç. arasında henüz tespit edilemeyen miktarda alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.

Tartışma sırasında M.C.K.’nin M.A.Ç.’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla gelişi güzel vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirten polis; olay sonucunda M.A.Ç.’nin sağ kaşının üzerinde ve sağ gözünün altında kesi, yüzünün sağ yarısında ekimoz, sağ şakak kemiğinde ve yüzünün sağ kısmında kırıklar meydana geldiğini kaydetti. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde yaralının tedavisinin tamamlanıp, taburcu edildiğini belirtti. Polis, zanlının benzer suçtan sabıkası ve askıda davaları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

