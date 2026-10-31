Rekor kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Lefkoşa’da, 2 ayrı işletmeye kendisini polis olarak tanıtan ve geri vereceği vaadiyle toplamda 477 bin TL parayı, sahtekarlıkla temin eden E.K.(E-35), dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Polis, zanlının, önceden de kendisini polis olarak tanıtarak benzer suçu işlemekten dolayı, 90 adet sabıka kaydının bulunduğunu açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının 23 ve 27 Ekim tarihlerinde Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giderek kendisini Mustafa

Polis olarak tanıttığını söyledi.

Polis, zanlının işletme görevlisinin güvenini kazandıktan sonra borcunu ödeyeceği vaadinde bulunarak iki ayrı tarihte 7 bin 350 Euro, 500 Sterlin ve 19 bin 200 TL olmak üzere toplam 462 bin 680 TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti.

Zanlının 27 Ekim tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren bir markete de giderek kendisini polis olarak tanıttığını kaydeden polis, benzer yöntemle 15 bin TL daha aldığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının kendisini polis olarak tanıtarak benzer suçları işlemekten dolayı 90 sabıkasının bulunduğunu mahkemeye aktardı ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının üç ayı aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

