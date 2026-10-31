‘Anavatan en güçlü  yol arkadaşımızdır’

Başbakan Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük, egemenlik ve devletleşme mücadelesinin her aşamasında olduğu gibi bugün de en büyük güvencemiz, en güçlü destekçimiz ve en yakın yol arkadaşımızdır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik destek mesajına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, açıklamasında, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik güçlü destek mesajını büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum.” şeklindeki açıklamasının; Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunun bir kez daha en üst düzeyde teyit edilmesi olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük, egemenlik ve devletleşme mücadelesinin her aşamasında olduğu gibi bugün de en büyük güvencesi, en güçlü destekçisi ve en yakın yol arkadaşı olduğuna vurgu yapan Üstel, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yoğun diplomatik girişimleri sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesi, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu önemli kazanım, yalnızca diplomatik bir gelişme değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin, devlet kimliğinin ve Türk dünyasına aidiyetinin güçlü bir ifadesidir."

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisinde yürüttükleri siyasetin temelinde, iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi bulunduğunu belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkı, bu adanın eşit kurucu ortaklarından biridir. Kendi devletine, demokratik kurumlarına, egemen iradesine ve geleceğini belirleme hakkına sahiptir. Bu hakların uluslararası toplum tarafından teslim edilmesi, Kıbrıs meselesinde adil, gerçekçi ve kalıcı bir çözümün de temel şartıdır." dedi.

Türk dünyasına teşekkür ediyoruz

Başbakan Ünal Üstel, bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yer almasına katkı koyan ve ülke ile dayanışma içerisinde bulunan bütün kardeş Türk devletlerine ve liderlerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Türk dünyasının birliği, dayanışması ve ortak geleceği açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu büyük aile içerisinde hak ettiği yeri almasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti:

“Beklentimiz, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi kardeş ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari, kültürel, eğitim, turizm ve ulaştırma alanlarındaki doğrudan temaslarını daha ileri seviyelere taşımalarıdır.”