Dosyası kabarık

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 480 bin TL’lik çeki sahleyerek hem araba hem 2 bin 500 Sterlin temin eden E.Y. ile ona yardım ettiği iddia edilen C.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sahtekârlık suçlarından sabıkası bulunan E.Y.’nin benzer suçlardan 11 davası olduğu ve hakkında 4 bölgede soruşturmalar yürütüldüğü açıklandı. Soruşturmayı yapan polis, E.Y.’nin Lefkoşa’da meydana gelen “çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru; Mayıs 2026 içerisinde Lefkoşa’da sakin E.Y.’nin, U.K.’den satın alacağı 315 bin TL değerindeki Hyundai i10 marka araca karşılık, bir bankaya ait 480 bin TL meblağlı ve kendisine yazılı olmayan çeki sahteleyerek U.K.’ye ciro ettiğini anlattı.

Polis, zanlının U.K.’den hem aracı hem de para üstü olarak 2 bin 500 Sterlin, yani 165 bin TL temin ettiğini ve bu şekilde sahtekârlıkla toplam 480 bin TL elde ettiğini kaydetti. E.Y.’nin 27 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının aleyhinde Gazimağusa’da “resmi evrak sahteleme”, Girne ve Gönyeli’de “sahtekârlıkla para temini” ile Lefkoşa’da iki ayrı “mahkeme emrine riayetsizlik” meselesinden soruşturma dosyası bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlının sabıkası ve benzer suçlardan askıda 11 adet davası olduğunu açıkladı. Polis, zanlının son olarak 2024 yılında sahtekarlık suçlarından teminata bağlandığını, hem mahkemenin ispat şartını yerine getirmediğini hem de duruşmalara gelmediğini söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade eden polis, 3 ayı geçmeyen süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlıya yardım ettiği iddiası

Polis memuru, C.A.’nın ise Lefkoşa’da meydana gelen “suçu örten” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, C.A.’nın, aranmakta olduğunu bildiği halde E.Y.’ye araç ve saklanacak yer sağlayarak tutuklanmasını önlemeye ve cezadan kurtulmasına yardım ettiğini kaydetti. Polis, C.A.’nın da 27 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, sabıkası ve askıda davası olmadığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; C.A.’nın 50 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Zanlı E.Y. ise davaları görülünceye kadar 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

