‘Adil sistem kurulacak’

Melis GÜNEL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, tv2020’de yayınlanan “Güne Merhaba” programında Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladı. Vatandaşlık politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, CTP’nin iktidara gelmesi halinde daha sistemli ve kriterlere dayalı bir vatandaşlık düzeni oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Belirli bir daimi ikamet süresini dolduran kişilerin çeşitli şartlar çerçevesinde doğal yolla vatandaşlık alabilmesinin önünü açacaklarını belirten Kişi, keyfi uygulamaların önüne geçilerek daha adil ve hakkaniyetli bir sistem kurulacağını ifade etti.

“Anketlerde CTP’nin birinci parti”

Kişi, ayrıca son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları ve anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, CTP’nin yüzde 50’nin üzerinde oy oranına ulaşarak tek başına iktidara doğru ilerlediğini savundu. Erken seçim çağrısını yineleyen Kişi, mevcut siyasi tablonun değişmesi gerektiğini savunarak, halkın iradesinin sandığa yansıtılması gerektiğini ifade etti. Anketlerde CTP’nin birinci parti olarak öne çıktığını söyleyen Kişi, bu sonuçların kendileri açısından umut verici olduğunu dile getirdi. Küçük partilerin kamuoyu araştırmalarında baraj altında kaldığını öne süren Kişi, buna rağmen

CTP’nin hiçbir siyasi yapıya karşı kibirli bir tutum içinde olmadığını vurguladı. CTP’nin bugüne kadar hiçbir hükümeti bilinçli olarak bozmadığını söyleyen Kişi, daha önce görev aldıkları koalisyon hükümetleri döneminde sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. 4’lü koalisyon dahil olmak üzere geçmiş hükümet deneyimlerine de değinen Kişi, eleştirilere rağmen istikrarı koruma yönünde çaba gösterdiklerini belirtti. Olası iktidar senaryolarına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu da aktaran Kişi, yalnızca tek bir plan üzerinden değil, farklı siyasi gelişmelere göre şekillenen alternatif yol haritaları üzerinde çalıştıklarını söyledi.