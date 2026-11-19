Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Boğaziçi Köy Meydanı’nda halk buluşması düzenledi ve CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, buluşmanın ardından Altınova ve Ağıllar köylerini ziyaret etti.

Nereli, Boğaziçi’nde düzenlenen halk buluşmasında, İskele Belediyesi’nin hizmetlerinin tüm köylere eşit ve adil şekilde ulaştırılacağını belirterek, yeni dönemde köylerin hak ettiği yatırımlara kavuşacağını söyledi.

Sermet Nereli, Boğaziçi köyünde halk buluşmasında yurttaşlarla bir araya geldi. Buluşmaya TDP de katılarak Nereli’ye destek verdi. Boğaziçi Köy Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasına KKTC eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri CTP ve TDP belediye meclis üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca köy meydanında demokrasi ateşi yakılırken, genç kadınların başlarına taktıkları zeytin dalı taçları da dikkat çekti.

Konuşmasında Boğaziçi için hayata geçirecekleri projeleri açıklayan Sermet Nereli, köy meydanının yenileneceğini ve meydanda yerel üreticilerin ürünlerini halkla buluşturabileceği bir yerel pazar kurulacağını söyledi.

İskele’nin gelişiminden Boğaziçi’nin de pay alması gerektiğini vurgulayan Nereli, üretim kooperatifi kurulacağını, eko-agro turizm yatırımlarının destekleneceğini ve tanıtım faaliyetleriyle köyün turizm potansiyelinin artırılacağını ifade etti.

Soyer: Bu birliktelik her zaman başardı

Ferdi Sabit Soyer de konuşmasında, insanların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiğinde her zaman başarıya ulaştığını söyledi. CTP ile TDP’nin toplum için birlikte sorumluluk üstlendiği dönemlerde değişimin gerçekleştiğini ifade eden Soyer, bu birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Soyer, Sermet Nereli’nin göreve gelmesiyle İskele’de belediye kaynaklarının daha verimli kullanılacağına, israfın sona ereceğine ve halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımların ön plana çıkacağına inandığını belirtti.

Boğaziçi’ndeki halk buluşmasının ardından CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Altınova ve Ağıllar köylerini de ziyaret etti.