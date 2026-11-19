Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Deniz Demircioğlu, Genel Sekreter ve Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar ile Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, beraberlerindeki belediye meclis üyesi adayları ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Sanayicinin ve sanayi odasının sorunlarını dinleyen DP heyeti, sanayiciyi en iyi anlayan ve en çok desteği veren parti olarak yeni dönemde de bu yaklaşımı sürdüreceğini belirtti. Lefkoşa Belediye Başkanı adayı

Deniz Demircioğlu, Lefkoşa'nın bir üretim ve sanayi şehri olduğunu hatırlatarak, "Sanayicinin halinden ve ihtiyaçlarından ancak bir sanayici anlar. Diğer adayların sanayi bölgesi için hazırladığı çalışmalar iyi niyetli olabilir ama bölgenin gerçeklerinden tamamen kopuktur" dedi. Demircioğlu, özel bir sanayi bölgesi kurulması için tüm adımların atılacağının altını çizdi.

DP Genel Sekreteri ve Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar ise, yeni dönemde mecliste Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın önceliklerinin takipçisi olacağını vurgulayarak, "Özel sektörün korunmasına yönelik hiçbir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Ülkenin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması için özel sektör güçlendirilmeli, ihracat iki katına çıkarılmalı. Ancak bu şekilde ihtiyacımız olan kalkınma hamlesini gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. Demokrat Parti olarak artık daha tecrübeli ve bilgili bir şekilde olası koalisyon yapısında yer alacaklarını belirten Akpınar, hükûmet ortaklıklarını protokolle güvence altına alacaklarını ifade etti.

DP Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu ise sanayi odasının kendi ailesi olduğunu belirterek, sanayi odasının ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini söyledi. Tosunoğlu "Ülkemizde sanayici olmak ve üretim yapmak çok zor. Devletin de sanayiciye olan desteği ve teşvikleri çok az. Biz ileriye gideceksek ancak üretimle gideceğiz" diyerek üretim için doğru planlamanın süratle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

