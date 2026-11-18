Güzelyurt-Lefke çift şeritli anayolunda meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Yüksel Göztaşı yaşamını yitirdi. İki motosikletin karıştığı kazada yaralanan 36 yaşındaki Muhammad Ahsan Ali'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güzelyurt-Lefke çift şeritli anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yüksel Göztaşı, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında, Doğancı Çemberi'nin yaklaşık 300 metre gerisinde meydana geldi.

Lefke istikametine doğru seyreden Yüksel Göztaşı yönetimindeki YT 813 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Muhammad Ahsan Ali'nin kullandığı ZD 482 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından yoluna devam eden Göztaşı'nın motosikleti, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan Göztaşı, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, diğer motosiklet sürücüsü Muhammad Ahsan Ali'nin tedavisinin aynı hastanede devam ettiği bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2026, 09:40