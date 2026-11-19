Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumsal uzlaşıya, barışa ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olunduğunu söyledi. İncirli, “Bu toplum, bir bütün halinde olmalıdır” dedi.

İncirli, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp'ın da aralarında olduğu bir heyet Kardeş Ocağını ziyaret etti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre; milletvekili ve belediye meclis adaylarının da yer altığı heyet ziyaretinde Kardeş Ocağı Başkanı Enver Üstünel ve bazı üyelerle görüşme yapıldı.

Görüşmede ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunları, CTP’nin yeni döneme ilişkin hedefleri ele alındı.

Ziyarette Sıla Usar İncirli, Kardeş Ocağı’nın bugüne kadar ortaya koyduğu çabalara ve emekleri takdir ettiklerini belirterek, kurumun farklı kuşakları bir araya getiren yapısının toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplumsal uzlaşı ve dayanışmanın önemine dikkat çeken İncirli, “Bu toplum, bir bütün halinde olmalıdır. Toplumsal uzlaşıya, toplumsal barışa ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. O yüzden toplumsal uzlaşı ve dayanışma yeni dönemin temel ilkelerinden olacak.” dedi.

Ziyarette görüşme anısına plaket takdimi de yapıldı.

