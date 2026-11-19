Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’nin üçüncülüğü göğüsleyerek, Meclis’te yerini alacağını ve hükümetin anahtar partisi olacağını söyledi.

TDP, “40 Söz, 50 İmza” isimli seçim kitapçığını tanıttı.

“Geçim, Yaşam, Devlet ve Kıbrıs” başlıklarının yer aldığı kitapçıkta, TDP’nin halka verdiği 40 söz ile altında 50 milletvekili adayının imzası bulunuyor.

Verilen sözlerin hangi takvim ve araçlarla hayata geçirileceğinin yer aldığı kitabın sonunda, halka; “Hükümette olup bu sözlerin gerçekleşmesi için çaba göstermediysek ya da Meclis’te muhalefette bu maddelerin takipçisi olmadıysak, bizden hesap sorun” çağrısı yapıldı.

Eziç Lefkoşa’da yer alan kitapçık tanıtım basın toplantısına, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci’nin yanı sıra bazıları milletvekili adayı da olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri katıldı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler konuşmasında, “Çok önemli ve endişeli bir dönemden geçiyoruz” diyerek, ülkede belirsizlik yaşandığını söyledi. Sağlık ve eğitimdeki sıkıntılara dikkat çeken Çeler, “İnsanlarımızın güvende hissetmiyor oluşu bizleri de derinden etkileyen konulardır” dedi.

Seçimlerin tüm bunların değişmesi için bir fırsat olduğunu dile getiren Çeler, TDP’nin de kurduğu ekiple yola çıktığını söyledi. “Bu ülkede yaşarken kendi memleketimizi özler olduk.” diyen Çeler, bu özlemi ortadan kaldırmak için kitapçığı hazırladıklarını belirtti.

Seçimlerde üçüncü partinin, siyasetin, hükümetin belirlenmesinde en önemli parti konumda olacağını söyleyen Çeler, TDP’nin üçüncülüğü göğüsleyerek, Meclis’te yerini alacağına ve hükümetin anahtar partisi olacağına inanç belirtti.