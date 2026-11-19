Öğrenci taşımacılığında evrak ve onay işlemlerinin dijital ortamda takip edilmesi için çalışma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile taşımacılık örgütlerinin bir araya geldiği toplantıda, okul yönetimleri, taşımacılık birlikleri ve Bakanlık arasındaki belge akışının dijital sisteme aktarılması için izlenecek yol haritası belirlendi. Projeyle onay süreçlerinin hızlandırılması, evrak kayıplarının önlenmesi ve işlemlerin daha şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile öğrenci taşımacılığı alanında faaliyet gösteren örgütler, “Taşımacılıkta Dijital Dönüşüm” toplantısında bir araya geldi. 17 Kasım tarihinde Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığı protokolü kapsamında düzenlendi.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin (KTTTB) eylül ayında Bakanlıkla imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, öğrenci taşımacılığına ilişkin evrak ve onay süreçlerinin dijital ortama taşınması ele alındı.

Toplantıda Adakart Direktörü Kazım Erarslan tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, okul yönetimleri, taşımacılık birlikleri ve Bakanlık arasında yürütülen yazışmaların ve onay işlemlerinin dijital ortamda nasıl takip edilebileceği anlatıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, oluşturulması hedeflenen sistemle belgelerin kurumlar arasındaki işlem aşamalarının kolaylıkla izlenebilmesi ve tarafların başvuruların hangi aşamada olduğunu görebilmesi amaçlanıyor. Böylece evrak takibinde yaşanan aksaklıkların azaltılması, onay işlemlerinin hızlandırılması ve süreçlerin daha şeffaf hale getirilmesi öngörülüyor.

Dijital sisteme geçişin adımları değerlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Murad Aktuğ'un başkanlık ettiği toplantıya Bakanlık Müdürü Duygu Hızal, KTTTB Başkanı Berksan Bekir Akandere, Kar-İş temsilcileri ve Bakanlığa bağlı dairelerin yetkilileri katıldı.

Sunumun ardından katılımcılar dijital dönüşüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, sistemin hayata geçirilmesi için izlenecek adımlar da değerlendirildi.

Çalışmayla birlikte öğrenci taşımacılığına ilişkin işlemlerin daha düzenli, hızlı ve takip edilebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, Bakanlık tarafından uygulamanın hangi tarihte başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

