Aileler isyanda

Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile gemi mürettebatı S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlılar aleyhinde “Tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunurken,

Filo Jet faciasında yakınlarını kaybeden aileler de mahkeme önünde toplandı. Zanlıların mahkemeye getirilmesiyle öfkelenen aileler, “Evlatlarımızı öldürdünüz, ailemizi öldürdünüz, katiller!” diye feryat etti. Henüz üç yaşındaki kızını kaybeden bir babanın, “Kızım, ‘Beni kurtar baba’ diyordu. Benim içim soğumayacak, içim yanıyor” sözleri ise duygusal anlara neden oldu.

Kaptan gönüllü ifade verdi

Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, gemi kaptanı M. Ö.’nün gönüllü ifade verdiğini belirtti. Mannaş, kaptanın ifadesinde, gemiyi tamir eden mürettebatın yapılan tamiratı şirket yetkililerine bildirmediğini itiraf ettiğini aktardı.

Gemide yapılan incelemeler kapsamında Makine Mühendisleri Odası tarafından rapor hazırlandığını kaydeden Mannaş, tamiratın yüzeysel ve baştan savma yapıldığı yönünde bulgular tespit edildiğini ve bunların raporlandığını söyledi.

Kızaktaki kapaklar açık bırakıldı

Soruşturmayı yürüten Mannaş, katamaran tipi gemilerin kızaklarında su kapakları bulunduğunu, bu kapakların kapalı olması gerektiğini anlattı. Geminin sefere çıktığı sırada kapakların açık olduğunun tespit edildiğini belirten Mannaş, kapakların kapalı olması halinde yolcuların tahliye edilme şansı olabileceğine ilişkin bulguları mahkemeye aktardı.

Mannaş, söz konusu kapakların kapalı olmasından kaptan ile iki mürettebatın birinci derecede sorumlu olduğunu vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Mannaş, gemiye ait ses kayıt cihazı ile cep telefonunun incelenmesine de devam edildiğini ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Kıyı Emniyeti hiçbir kurtarma yapmadı

Şirket direktörünün, kaptan M. Ö.’nün ve altı mürettebatın avukatı Bahar Ersözer de mahkemede söz alarak iddialarını dile getirdi.

Geminin saat 12.50’de alabora olduğunu, saat 14.50’de ise battığını kaydeden Ersözer, gemide kaybolan Süleyman isimli yolcunun iki kez geminin içine girerek iki çocuğu çıkardığını iddia etti. Ersözer, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin gemiye girmediğini, helikopterin ise yalnızca bir kişiyi kurtardığını ileri sürdü.

Savcı Doğa Tokay, Ersözer’in iddialarına itiraz ederek bunların kurumları karalamaya yönelik bir savunma olduğunu savundu ve şova gerek olmadığını belirtti.

Ses kayıtları bekleniyor

Yardımcı kaptan M.N.S.’nin avukatı Buğra Altan, müvekkilinin cep telefonunun nerede olduğunu sordu. Altan, Türkiye’den gelecek ses kayıtlarında zanlının kaza öncesinde kaptanı “yola çıkmama” konusunda uyardığının tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğünü belirtti ve 7 günlük ek tutukluluk süresine itiraz etmeyeceğini ifade etti.

Yargıç Mine G. Serden, suçun ciddiyetine dikkat çekerek polisin talep ettiği 7 günlük ek tutukluluk süresinin verimli kullanıldığına işaret etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten mahkeme, zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Ailelerin feryatları mahkeme önünde yankılandı

Filo Jet faciasında yakınlarını kaybeden aileler, sabah saatlerinde mahkeme önünde toplandı. Zanlıların mahkemeye getirilmesiyle öfkelenen aileler, “Evlatlarımızı öldürdünüz, ailemizi öldürdünüz, katiller!” diye bağırdı.

Yakınlarını kaybeden ailelerin feryatları, mahkeme önünde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Henüz üç yaşındaki kızını kaybeden bir babanın, “Kızım, ‘Beni kurtar baba’ diyordu. Benim içim soğumayacak, içim yanıyor” sözleri yürek burktu.