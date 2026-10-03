Telefonları inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 51 gram ağırlığında hintkeneviriyle yakalanan Sudan uyruklu M.A.A.A.(E-26), A.A.B.E.(E-22) ve A.E.H.E.(E-21) tutuklanarak, dün sabah yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Öğrenci oldukları öğrenilen zanlılar hakkında 7 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Duruşmada ele geçirilen maddenin nasıl ve nereden temin edildiğinin araştırılması gerektiği, bu kapsamda zanlıların telefonlarının incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, zanlıların birlikte kaldıkları apartman dairesinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından arama yapıldığını söyledi.

Polis, ihbar üzerine yapılan aramada mutfak masası üzerinde çeşitli ebatlarda 9 adet poşet içerisinde toplam yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

A.E.H.E.’nin üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırının içerisinde peçeteye sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktaran polis, M.A.A.A.’nın üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu pantolonun sağ arka cebinde hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirterek, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analizinin yapılabilmesi amacıyla KKTC Devlet Laboratuvarı’na gönderildiğini söyledi.

Ayrıca polis, ele geçirilen maddenin nasıl ve nereden temin edildiğinin de araştırılması gerektiğini, bu kapsamda zanlıların telefonlarının incelemeye alındığını ifade etti.

Polis; yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

