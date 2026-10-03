Deport edilecek

Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilen, ülkede kalacak yeri, işi ve parasının bulunmadığı belirlenen Y.Ç. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye 10 Eylül 2026 tarihinde turist vizesiyle giriş yaptığı açıklanan Y.Ç. hakkında 7 gün ek süre alındı. Zanlının ülkeden ihraç edileceği belirtilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 1 Ekim 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada Y.Ç.’nin şüpheli olarak görüldüğünü söyledi.

Polis memuru, durdurulan zanlıya muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

Zanlının ekiplere ülkede kalacak yeri, işi ve parası olmadığını söylediğini aktaran polis, yapılan kontrolde 10 Eylül 2026 tarihinde turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının ülkeye ne amaçla geldiğinin ve herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, ihraç işlemi başlatılacağını belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.