Şizofren hastası

Suna ERDEN

Alayköy’de uyuduğu sırada eşi Cumali İsmail Taşdemir’i 30 kez bıçaklayarak öldüren Emine Taşdemir hakkındaki son karar verildi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda şizofreni tanısı konulan ve ceza-i ehliyetinin bulunmadığı belirlenen zanlı dün sabah Lefkoşa’da hukuk mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada Uzm. Dr. Yağmur Darben Azarsız zanlının ruh sağlığıyla ilgili bilgi verdi. Zanlıya şizofreni teşhisi konulduğunu söyleyen Azarsız, hastalığın evrelerini anlattı. Hastalığın durulma ve alevlenme dönemi olduğunu, zanlının şu anda alevlenme döneminde olduğunu söyleyen Azarsız, şizofreninin bir akıl sağlığı hastalığı olduğunu, ömür boyu sürdüğünü belirtti. Uzman doktor, zanlının toplum için tehlikeli olabileceğini belirterek, tedavi görmesi gerektiğini söyledi.

Zanlının avukatı da müvekkilinin ceza-i ehliyetinin olmadığının doktor raporlarıyla tespit edildiğini ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkemeye doktor raporları da sunulurken, yargıç, zanlının Fasıl 252 Akıl Hastaları Yasası kapsamında ömür boyu Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrol altında tutulmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Zanlı, 22 Ağustos 2026 tarihinde Alayköy’deki ikametgahının yatak odasında kendisine ait malları alacağı gerekçesiyle 25 santimetrelik bıçakla uyumakta olan eşi Cumali İsmail Taşdemir’in boyun, bel ve sırt bölgelerine 30 kez sokmak suretiyle taammüden öldürmüştü.

Tutuklanan zanlı, 6 kez mahkemeye çıkarılarak, 40 gün ek tutuklama emri alınmıştı. Zanlı tutukluluk süresinin 22 gününü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde geçirirken, yapılan değerlendirmeler sonucu şizofren tanısı konularak, ceza-i ehliyetinin bulunmadığı rapor edilmişti.

