Gizli soruşturma

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen ve 10 tabanca ile 50 canlı merminin ele geçirildiği “Çelik Hat” operasyonu kapsamında tutuklanan S.S., S.C. ve Ö.D., soruşturmalarının tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 3 zanlının 200’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve ikişer kefilin birer milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hakan Özçürümez, 23 Eylül’de saat 16.30 sıralarında Gazimağusa Limanı’na Dipkarpaz isimli gemiyle gelen bir TIR’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını anımsattı. Özçürümez, aramada TIR’ın dorsesindeki gizli bir bölmede 10 adet 9 milimetre çapında tabanca ile 50 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, TIR’ı teslim almaya giden zanlı S.S. ile tırı alması için kendisini yönlendiren, şoförlerin koordinatörü konumundaki zanlı S.C.’nin olayla ilgili tutuklandığını açıkladı. Zanlı Ö.D.’nin ise 28 Eylül’de ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 200’er bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve ikişer kefilin birer milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.