Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasındaki kayıpların aileleri ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yer alan görüşmede, ailelere, çalışmalar hakkında bilgi verilerek, talepleri dinlendi.

Görüşmede, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.