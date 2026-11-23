Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP’nin LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, yeni dönemde Lefkoşa Surlariçi’ne gündüz kreşi kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kadından Yaşama Destek Derneği’ni (KAYAD) ziyaret eden Harmancı, kadınların ekonomik açıdan güçlenmesinde kreş hizmetlerinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Mehmet Harmancı, TDP LTB meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kadından Yaşama Destek Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette KAYAD Başkanı Meral Akıncı ile KAYAD aktivisti, avukat ve TDP Lefke milletvekili adayı Mine Atlı da hazır bulundu.

Görüşmede derneğin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, kadınların mücadele alanlarında karşılaştıkları sorunlar ve ihtiyaçları da gündeme geldi.

Konuşmasına KAYAD’ın kendisini evinde gibi hissettiği bir yer olduğunu belirterek başlayan Harmancı, ilk iş yerlerinden birinin Meral Akıncı ile birlikte Arabahmet bölgesinde bulunduğunu anımsattı.

Yıllar içerisinde farklı bölgelere giderek kadınları ve bölge insanını yeniden sosyal yaşamın içerisine kazandırmak, kadınların iş sahibi olmasını sağlamak ve dernek çatısı altında bir araya gelmelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Arabahmet bölgesinde faaliyet gösteren KAYAD’ın çok sayıda kadına destek sağladığını belirten Harmancı, 2016 yılında Kadın Sığınma Evi’nin kuruluşunda Mine Atlı’nın büyük emeği ve özverisi bulunduğunu da kaydetti.

Kadın Sığınma Evi’nin 10 yıllık süreçte 405 direnişçi kadın ve çocuğuna güvenli barınma imkânı sunduğunu belirten Harmancı, ihtiyaç duyulan desteklerin de sağlandığını söyledi.

Yeni dönemde KAYAD ile iş birliği içerisinde bölgede bir gündüz kreşi açmayı hedeflediklerini açıklayan Harmancı, bu hizmeti ilerleyen süreçte yaygınlaştırarak artırmak istediklerini ifade etti.

