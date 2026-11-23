Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, eşi Çiğdem Ataoğlu, Gazimağusa milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Gazimağusa’da bir dizi buluşma gerçekleştirdi. Zafer Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Ataoğlu, Lala Mustafa Paşa örgütünün düzenlediği etkinliğe de katılarak partililerle buluştu.

Demokrat Parti’nin seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla sohbet edilerek bölgenin beklentileri ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

İlk olarak Zafer Mahallesi’nde düzenlenen buluşmaya katılan Ataoğlu ve beraberindeki heyet, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte vatandaşların görüş ve talepleri dinlenirken, Ataoğlu da Demokrat Parti’nin hedefleri ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gazimağusa’daki temasları kapsamında Lala Mustafa Paşa örgütünün düzenlediği etkinliğe de katılan Ataoğlu, eşi Çiğdem Ataoğlu ve adaylarla birlikte Demokrat Parti ailesiyle buluştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı buluşmada, ortak hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

