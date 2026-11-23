Şehit İlker Karter İlkokulu tarafından “Geçmişimiz Taşlarda Saklı, Mirasımız Kalbimizde” temasıyla düzenlenen Kıbrıs Günü etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe eşi Özlem Sadıkoğlu ile katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Şehit İlker Karter İlkokulu'nun düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Kıbrıs'ın kültürünü, geçmişini ve geleneklerini yansıtan çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu da etkinliğe katılarak öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle izledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Sadıkoğlu, onlarla oyunlar oynayarak etkinliğin neşesine ortak oldu.

“Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için en büyük mutluluk”

Etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, çocukların Kıbrıs'ın geçmişini, kültürünü ve değerlerini öğrenerek geleceğe taşımasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların kendi kültürlerini ve geçmişlerini tanıyarak büyümelerinin önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çocukların yüzündeki mutluluğu görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Sadıkoğlu, öğrencilerle bir arada olmaktan ve onların heyecanını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.