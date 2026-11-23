Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 6 Aralık seçimlerinde yarışacak milletvekili adaylarını Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlediği aday tanıtım şöleniyle kamuoyuna tanıttı. “Yaparsa YDP Yapar” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda altı ilçeden adaylar sahneye çıkarken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Bu iş bitti. Atatürk Spor Salonu’nu dolduran ve salona giremeyen binlerce kişi ‘Geliyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

YDP tarafından düzenlenen aday tanıtım şöleninde, partinin Lefke, Güzelyurt, İskele, Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa milletvekili adayları sırayla sahneye davet edildi.

Programın ilk bölümünde Lefke, Güzelyurt ve İskele milletvekili adayları katılımcılarla buluştu. Ardından Girne ve Gazimağusa adayları sahneye çıkarken, son olarak Lefkoşa milletvekili adayları tanıtıldı.

YDP Lefkoşa 3. sıra milletvekili adayı Ömer Çete ise babasının vefatı nedeniyle yurt dışında bulunması sebebiyle programa katılamadı. Çete'nin mazereti organizasyon sırasında katılımcılara bildirildi.

Etkinlik kapsamında YDP’nin kuruluşunun 10. yılına özel hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi. Ayrıca partinin bugüne kadar hayata geçirdiği icraatları ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlatan tanıtım filmleri katılımcılara sunuldu.

YDP Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz'ın da katıldığı şölen, tüm adayların toplu selamlaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, şölenin ardından yaptığı açıklamada organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arıklı, “Bu iş bitti. Atatürk Spor Salonu’nu dolduran ve salona giremeyen binlerce kişi ‘Geliyoruz’ dedi. Artık 6 Aralık tarihini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

