Alagadi Fest başlıyor

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Alagadi Fest, bu yıl 7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek festivalde konserlerden halk dansları gösterilerine, ateş şovlarından uluslararası organizasyonlara kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; festivalin ilk günü olan 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de Dance of Fire Cyprus ekibinin ateş ve dans gösterisiyle başlayacak. Açılış gecesinde ayrıca Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Modern Dans Show ve Grup Reva sahne alacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı İrem Derici konser verecek.

Festivalin ikinci günü olan 8 Ağustos'ta Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu izleyicilerin karşısına çıkacak. Program kapsamında Grup Rast da sahne alırken, gecenin kapanışı Melek Mosso konseriyle yapılacak.

Alagadi Fest'in son günü olan 9 Ağustos'ta ise farklı ülkelerden genç yarışmacıların katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026 gerçekleştirilecek. Festival, uluslararası organizasyonun ardından sona erecek.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Alagadi Fest, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getirerek bölge halkı ile ziyaretçilere üç gün boyunca dolu dolu bir festival programı sunmayı hedefliyor.

