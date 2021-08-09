Alagadi karardı

Ülkenin önemli çevre sorunlarından olan Teknecik Elektrik Santralinden yayılan zehirli dumanlar gündemdeki yerini koruyor… Yaz sıcaklarının artması ile talebi karşılamak için tam kapasite çalışan Teknecik Santrali, bacalarında filtre olmadığı için hem çevre hem de insan sağlığı adına tehlike arz ediyor… Duyarlı vatandaşlardan Hamide Güzen’in önceki gün kişisel sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım buna en çarpıcı örneklerden birisi… Hamide Güzen paylaştığı fotoğrafta Teknecik’teki tehlikenin denizleri de tehdit ettiğine dikkat çekti.

Güzen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Yangınlardan çıkan dumanlar yetmezmiş gibi bir de son zamanlarda iyice kötüleşen Teknecik dumanları sonucunda denizler de nasibini alıyor... Bu görüntüler Alagadi denizinin suyu ve kıyısından... Yoğunlaşan ve katılaşan karbon dumanları bu şekilde hem bizim hem de diğer canlıların sağlığını tehdit ediyor... Çok yazık…”