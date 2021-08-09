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Güneye 96, Kuzeye ise sadece 19 uçak indi

Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf Havaalanlarına dün 96 uçak inerken, Ercan’a sadece 19 uçak indi

Güneye 96, Kuzeye ise sadece 19 uçak indi
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Ömer KADİROĞLU
   Geçtiğimiz yıl turizmde büyük kayıplar yaşayan Güney Kıbrıs, bu yıl teşvik programları uygulayarak ve etkin tanıtımlar yaparak adaya turist çekiyor. Özellikle Rusya’dan gelen turistler sayesinde otelcilerin yüzü gülerken, Larnaka ve Baf Havaalanları da büyük bir yoğunluk yaşıyor.
   Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; dün Larnaka Havaalanı’na 66, Baf’a da 30 uçak iniş yaptı. Uçakların daha çok Rusya, Almanya, Avusturya, İngiltere ve Yunanistan’dan geldiği bildirildi.
   Rum kaynakları, Ağustos ayının ilk haftasında Larnaka’ya inen uçak sayısı 472’ye, Baf’a inen uçak sayısı ise 220’ye ulaştı.
   Buna karşılık KKTC’nin Ercan Havaalanı’na dün 16 uçak iniş yaptı. İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’dan gelen uçakların daha sonra yolcu alarak geri döndüğü bildirildi.
   Sivil havacılıktan elde edilen bilgilere göre, bugün de Ercan’a toplam 17 uçağın inmesi bekleniyor. Uçuşların çoğunluğu İstanbul Sabiha Gökçen ile Ercan arasında gerçekleşecek.

Çoğunluk turist değil
   Elde edilen bilgilere göre; dün adaya gelen 19 uçak yolcusunun ağırlıklı olarak vatandaşlar ve işçilerden oluşuyor. Çalışma izinliler ve öğrencilerin yanı sıra adada yaşayanların turizme herhangi bir katkısının olmadığını belirten turizmciler “Bir günde 19 uçuş gerçekleşiyorsa, bunların tamamı turist olsa bile otellerimizi dolduramayız” dedi. 

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 10:21
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