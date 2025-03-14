Alıcı aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir konuma 60 gram kokain paketi bırakırken tespit edilen Kıbrıslı Rum Thekla Petrou ve Georgia Kattou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 9 Mart 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonu karşısında park halindeki araçtan paket bırakırken tespit edildiğini söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi de görevli bir ekip tarafından, park halinde tespit edilen, Thekla Petrou’nun kullanımında ve Georgia Kattou’nun yolcu olarak bulunduğu MTN 375 plakalı aracın hemen yanında naylon poşet içerisinde yaklaşık 60 gram ağırlığımda Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerin kaydetti.

Polis, emare olarak zapt edilen 60 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analize gönderildiğini, ancak henüz çıkmadığını belirtti.

Polis, ayrıca bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin muhafaza edildiği naylon poşetin PGM parmak inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

