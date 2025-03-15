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Faydalı işbirliği

AB Bilgi Merkezi, KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği etkinlik düzenledi

Faydalı işbirliği
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AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önceki gün etkinlik düzenlendi.
AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre; Lefkoşa’da düzenlenen ve AB tarafından finanse edilen “Kadın Girişimciler için İş Dünyasında Fırsatlar” konulu panelde başarılı Kıbrıslı Türk kadın girişimciler deneyimlerini paylaştı ve kadın girişimcilere yönelik AB destekli projelerin tanıtımı yapıldı.
Etkinlikte Avrupa Birliği Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden JuLa Pomoell-Segurola, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO- KGK) Başkanı Eda Kervanlı, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden Gülden Plümer Küçük ve çalışmadan sorumlu yerel kurumdan Sezgi Ballı açılış konuşmaları yaptı.
 

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