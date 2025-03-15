Teslim olsunlar

Rusya lideri Putı̇n, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gece geç saatlerde telefonda görüştü. Putin'ı̇n Witkoff aracılığıyla Trump'a sinyaller vardığı̇ belirtildi.

Trump da konuya ilişkin açıklama yaparak Putin'den "Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını" istediğini belirtti.

Putin ise yeni bir açıklamada bulunarak, "Ukraynalılar teslim olursa hayatlarını bağışlayacağız, Ukraynalı yetkililer teslim olma emri vermeli" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putı̇n, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gece geç saatlerde telefonda görüştü.

Trump, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, "Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans." ifadelerini kullandı.

Şu anda binlerce Ukrayna askerinin çembere alınmış durumda olduğunu aktaran Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak." dedi.

Beyaz Saray, Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff'un Putin ile görüştüğünü, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile konuşmadığını açıklandı.

Zelenski ve Putin’den açıklama

Rusya ile ABD heyetinin görüşmesinden sonra bir açıklama da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi. Zelenski Rusya'yı barış diplomasini çökertmeyi amaçlamakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya ateşkes sürecini kasıtlı olarak zorlaştırmak ve sürüncemede bırakmak için koşullar belirliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putı̇n, "Ukraynalılar teslim olursa hayatlarını bağışlayacağımızı garanti ediyoruz. Ukraynalı yetkililer teslim olma emri vermeli" dedi.

