Görüşler alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmeye; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz katıldı.

Cumhurbaşkanlığında Cenevre’de yapılacak 5+1 gayri resmi toplantının ele alındığı toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü.

Tatar: Yeni siyasetten dönüş yok…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cenevre’ye; adanın geleceğini, iki devletin işbirliğini, Kıbrıs Türk halkının eşitliğini, haksız izolasyonların kaldırılmasını konuşmaya gideceklerini, yeni siyasetten asla geri dönüş yapmayacaklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs müzakere sürecine Crans Montana’dan devam etmenin söz konusu olmadığını, bu konuda net olduklarını vurguladı.

Gayriresmi Cenevre toplantısına Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılacağını ifade eden Tatar; masada, daha önceki gibi onların “devlet”, Kıbrıs Türk halkının da “yalnız” değil, güçlü bir devlet olarak, anavatan Türkiye ile birlikte yer alacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin de ortada olduğunu, BM’de yaptığı konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ambargo izolasyonların kaldırılması gerektiğini işaret etmesi, tanınma çağrısı ve eşit statüsünü dile getirmesinin önemine dikkat çeken Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı üyeliğinin de önemine değindi.

Arıklı: İki taraf için de kazanım olur

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kalıcı bir çözüme ilişkin tarafların görüşünün belli olduğunu, Cenevre’de ele alınması gerekenin su, elektrik gibi taraflar arası iş birliği konuları olması gerektiğini kaydetti.

İki tarafın da iş birliğine ihtiyaç duyduğu konular olduğuna işaret eden Arıklı, bunun önünde herhangi bir siyasi engel olmadığını vurguladı.

İş birliğine iki toplumun da ihtiyacı olduğunu kaydeden Arıklı, özellikle Güney Kıbrıs’ın su ve elektrik konusunda ciddi problemler yaşadığına belirtti.

Ataoğlu: Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Cenevre toplantısında ele alınacak konularda Cumhurbaşkanı’nın yanında olacaklarını vurguladı.

Cenevre’ye Demokrat Parti olarak gideceklerini ve birtakım görüşmelerde bulunacaklarını kaydeden Ataoğlu, “İnşallah KKTC için hayırlı olur. Bu adımdan sonra beklentilerimize yavaş yavaş cevap verilmeye başlanılır.” diye konuştu.

Erhürman: Bir diyaloğun kurulması bile önemli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’ye müzakere süreci başlaması gibi büyük beklentiyle gitmediklerini ancak bu düzeyde bir diyaloğun başlamasının bile tek başına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünya gündeminin karmaşık olduğu bir dönemde BM Genel Sekreteri ve garantör ülkelerin de bu toplantıya katılıyor olduklarına işaret eden Erhürman, “Kıbrıs'ta bir çözüm süreci, bir barış süreci, bir kalıcı istikrar süreci bu bölgenin tamamında kalıcı barış ve kalıcı istikrar için son derece önemli.” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısına ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Cenevre’ye büyük beklentilerle gitmiyor olduklarını yineledi.

Üstel: Cenevre’ye iyi niyetle gidiyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cenevre'ye iyi niyetle gittiklerini ifade ederek, "İki halkı nasıl daha yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, ortak zeminde nelerde buluşabiliriz, onları masaya koyacağız.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerle birlikte Cenevre’ye gideceklerini kaydeden Üstel, “Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve kendisine destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

Üstel, "Bu toplantıyı iyi niyetli bir toplantı olarak görüyoruz. İki halkı nasıl daha yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, ortak zeminde nelerde buluşabiliriz, onları masaya koyacağız.” dedi.

Üstel, “Ortak bir zemin oluşturarak, o zemin üzerinde bundan sonraki görüşmelere devam edelim.” diye konuştu. İyi niyetle Cenevre’ye gittiklerini kaydeden Üstel, “İyi bir neticeyle, KKTC’ye dönmüş oluruz.” dedi.

Tatar, TDP ve HP heyetleriyle görüştü...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) heyetlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya; Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler Sekreteri Mine Atlı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu katıldı.

Özersay: Cenevre resmi bir toplantı değil

Görüşme sonrası açıklama yapan HP Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı ile Cenevre görüşmesiyle ilgili değerlendirme yaptıklarını, hem bilgi alışverişi hem de bir görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

“Cenevre resmi bir toplantı değil. Resmi bir toplantı ancak müzakereler başlayacağında söz konusu olabilir. Gayriresmi format devam ediyor. Çünkü, çok açık ve net olan bir şey var. 2021'deki diğer Cenevre toplantısında olduğu gibi, ortada iki taraf arasında ortak bir zemin yoktur. Ortak bir zemin olmadığı müddetçe de bu müzakereler resmi olarak başlayamaz.” ifadelerini kullanan Özersay, diyaloğun devamının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Harmancı: Bilindik tezler

TDP Parti Meclisi üyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde bilindik tezler ile sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını ifade ettiklerini söyledi.