Ankara’dan onay istendi

Cenevre’deki konferansa kısa süre kala Avrupa Birliği’nin (AB) toplantıya katılma talebine Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın onay verdiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Türkiye Cenevre Konusunda Olumlu Mesaj Veriyor… AB’nin Genişletilmiş Görüşmeye Katılımı Hakan Fidan’ın ‘Evet’i Sayesinde” başlıklı haberinde Türkiye’nin, AB’nin gözlemci statüsünde de olsa, pazartesi günkü görüşmeye katılmasını kabul ederek Cenevre görüşmesinin varacağı sonuçla ilgili olumlu mesajlar verdiğini yazdı.

Rum tarafının AB’nin bu tür konferanslara katılmasını her zaman istediğini hatırlatan gazete “AB’nin görüşmeye katılımı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gösterdiği irade sayesinde görülüyor.” ifadesine yer verdi.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, DİPA başkanları ve Ekologlar Hareketi Başkan Yardımcısı Kiriakos Çimillis’in Cenevre’deki toplantıya katılacağı belirtilirken, sadece ELAM’ın katılmayacağı kaydedildi.

Hristodulidis’e eşlik edecek isimler belli oldu

Edinilen bilgilere göre; Cenevre’ye gidecek Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos başkanlığındaki Kıbrıs Grubu’nda; Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Hristodulidis’in Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis, Müzakereci Menelaos Menelau, İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı Tasos Conis, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Başsavcı Yorgos Savvidis, uluslararası hukuk uzmanı Savcı Meri Ann Stavrianidu, Yoanna Dimitriu ve Maria Piliku yer alacak.

Hristodulidis’e danışmanlık yapmak üzere oluşturulan hukukçular grubu ise; Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Kostas Paraskevas, avukatlar Ahilleas Dimitriadis ve Levon Arakelian ve Siyaset Bilimci Vasilis Protopapas’tan oluşuyor.