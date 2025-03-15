Ortak mesaj verdiler

Cenevre konferansı öncesinde Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan dışişleri bakanlarının Atina’da gerçekleştirdiği üçlü görüşme geniş yankı uyandırdı.

Fileleftheros gazetesi “Kontrolü Türkiye’ye Vermiyorlar” başlıklı haberinde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölgenin kontrolünü Türkiye’ye vermediğini ve Ankara’nın kendisini bölgesel istikrarın koruyucusu olarak göstermesi çabalarını da kabul etmediklerini yazdı.

Haberde Atina’da gerçekleştirilen üçlü görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı ışığında net mesajlar gönderdiği, İsrail’in ise Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüyle ilgili olarak net bir şekilde görüşünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Gazete Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan dışişleri bakanlarının görüşmesiyle bir önceki Trump hükümeti döneminde başlatılan ve daha sonra Biden’ın başkanlığı esnasında terk edilen 3+1 formatındaki görüşmelerin yeniden canlandırılması konusunda ilk adımın atıldığını da belirtti.

Gazete “Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli ifadeler” ara başlığı altında ise, toplantı için pazartesi günü Cenevre’de bulunacak Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in Kıbrıs sorunundaki çabanın yeniden başlamasının Kıbrıs sorununun çözülmesi için önemli bir adım teşkil ettiğini söylediğine yer verdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili soruları yanıtlayan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ise hükümetinin “Kıbrıs’ın” toprak bütünlüğünü desteklediği yönünde bir teze sahip olduğunu belirterek “adanın kuzeyinin Türkiye tarafından istila ve işgal edildiğini" ileri sürerek bunun kabul edilemez olduğunu iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar, İsrail’in Türkiye’nin kendisini bölgesel istikrarın koruyucusu olarak gösterme çabalarına karşı olduğunu da ifade etti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise açıklamasında Rum hükümetinin Cenevre’ye, özlü müzakerelerin yeniden başlamasıyla da ilgili muhtemel olumlu bir sonuca ulaşma konusunda tam kararlılıkla gideceğini söyledi.