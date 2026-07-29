Alkol cesaret verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartmanın önünde mutfak tüpünü ateşe vererek üzerine çeşitli eşyalarını koyup yakmaya çalıştığı iddia edilen H.C. (E-42), çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis tarafından tutuklandı. Alkol tesiri altında olduğu öne sürülen zanlının, ailevi sorunları nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Zanlı, dün teminat maksatlı Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Şükrü Hafız, zanlının dün saat 04.55 sıralarında Kaliland bölgesinde bulunan bir apartmanın önüne geldiğini söyledi.

Polis, H.C.'nin ailevi sorunları nedeniyle yanında bulunan mutfak tüpünü ateşlediğini, ardından tüpün üzerine çeşitli kişisel eşyalarını koyarak yakmaya çalıştığını anlattı. Olayın çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekmesi üzerine polise haber verildiğini, zanlının kısa sürede olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının olay sırasında alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar serbest kalmasına karar vererek, 75 bin lira nakdi teminat yatırmasına ve iki kefilin 500'er bin liralık şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.