Soruşturma bitmedi

Gönyeli'de kamyon şoförü olarak çalıştığı şirkete ait yer altı elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen O.Y. yeniden "müstahdem tarafından hırsızlık" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, Gönyeli’de bir şirkette çalışan zanlının 2024-2026 yılları arasında iş yerine ait yer altı elektrik kablolarını çaldığı gerekçesiyle yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ikametgahının araç park alanında yapılan aramada marka ve modeli henüz tespit edilemeyen çeşitli ebatlarda elektrik kablolarının bulunarak emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında zanlının ifadesine de değinen polis, O.Y.'nin işten arta kalan kabloları şirkete geri götürmediğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan araştırmada ise zanlının yaklaşık 60 kilogram kabloyu Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 60 bin liraya sattığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ve bu nedenle zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlının avukatı ise müvekkilinin müşteriler tarafından bedeli ödenmiş, işten arta kalan kabloları aldığını savunarak, bu nedenle şirketin şikâyetçi olma hakkı bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme; O.Y.'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

