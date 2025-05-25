Alkol ve sürat

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli trafik suçlarından 271 aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 17 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, biri trafik ışıklarına uymamak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 81’i diğer trafik suçları.”

3 kişi yaralandı

Bu arada Haspolat Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Gülfem Öztinen (K-39), yönetimindeki LA 605 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı istikametten gelen Ali Keskin (E-56) yönetimindeki TYY 630 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Öztinen ve TYY 630 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Onur Çolak (E-25) ile Metin Akbaba (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Çolak ile Akbaba ise, kendi rızalarıyla hastaneden taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.