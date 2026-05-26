Alkollü olduğu ortaya çıktı

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda kaza yapan 24 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde, Ertunç Sayıner (E-24) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PN 975 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Alayköy çemberine yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki kaldırım üzerine çıktı ve aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Ertunç Sayıner, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Akdoğan’da 3 kişi yaralandı

Bu arada Akdoğan’da Ordu Caddesi üzerinde Emine Çobanoğlu (K-70), yönetimindeki PJ 067 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve köprü duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Emine Çobanoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Harasol (K-77) ve Behiye Karaman Naci (K-45), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Behiye Karaman Naci cerrahi serviste müşahede altına alınırken, sürücü Emine Çobanoğlu ve diğer yolcu Fatma Harasol ise taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

