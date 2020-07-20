Alkollü sürücü tutuklandı

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Girne’de alkol alıp aracıyla yola çıkan 24 yaşındaki Göktürk Gültekin iki yayaya çarptı

Alkollü sürücü tutuklandı
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Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde bugün 03.00'te alkollü bir sürücü, iki yayaya çarptı.
Polis bültenine göre, Göktürk Gültekin (E-24), yönetimindeki JH 846 plakalı salon araçla doğu istikametine alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, o esnada caddenin güneyinde kuzeyine doğru yaya olarak geçmekte olan Enes Dündar (E-20) ve Batuhan Demiriz’e (E-22) çarptı.
Kaza sonucu yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Enes Dündar ortopedi servisinde, Batuhan Demiriz ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü tutuklandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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