Rumlar İngilizleri bekliyor

Politis gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’a tüm ülkelerden seyahat edecek yolcuların, yolculuktan 24 saat önce internet üzerinden doldurması gereken uçuş kartına (Cyprus Flight Pass) başvuranlarla ilgili bazı detaylara yer verildi.

Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının açıldığı 9 Haziran’dan 15 Temmuz’a kadar uçuş kartı almak için 69 bin başvuru yapıldığını ve 65 bininin onaylandığını yazan gazete, bunların yüzde 52’sinin turist olduğunu kaydetti.

Gazete, turistlerin yüzde 36,5’inin Yunanistan, yüzde 11,4’ünün Almanya, yüzde 6,6’sının İsviçre, yüzde 6,4’ünün Avusturya, yüzde 6,3’ünün Polonya, yüzde 4’ünün ise İngiltere’den olduğunu belirtti.

Gazete iç sayfadan “Turistler 34 Bine Bile Ulaşmadı” başlığıyla detaylandırdığı haberinde ise, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist rakamlarına yer verdi.

Buna göre geçtiğimiz yılın Haziran-Temmuz ayı dönemlerinde Güney Kıbrıs’a 1 milyondan fazla turist gittiğini anımsatan gazete, Güney Kıbrıs’ı son beş haftadır ise 34 binden az bir sayıda turistin ziyaret ettiğine işaret etti.

Normal şartlarda bu beş hafta içerisinde Güney Kıbrıs’ı 625 bin turistin ziyaret etmiş olacağını kaydeden gazete, Ocak ayından 15 Temmuz’a kadar Güney Kıbrıs’ı 280 bin turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Gazete, geçen yıl Ocak ayından Temmuz ayına kadar, Güney Kıbrıs’ı yaklaşık 1 milyon 900 bin turistin ziyaret ettiğini de ekledi.

GÜNDE 6 BİN YOLCU…

Alithia gazetesinde yer alan bir habere göre, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos ise açıklamasında, şu an günde ortalama 6 bin yolcuya sahip olduklarını ve bunun 1 Ağustos’tan sonra, özellikle de Birleşik Krallığın B kategorisine eklenmesinden sonra artacağını söyledi.

Karusos, bütün önlemleri alarak, daha fazla yolcu ve doğal olarak turisti karşılamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi