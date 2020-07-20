20 Temmuz'a coşkulu kutlama

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı.

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinlikler, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapıldı. Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Koronavirüsle ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

Lefkoşa’daki ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlandı. İkinci törense dr küçük bulvarında yapıldı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI DR. KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ TÖRENDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Akıncı Dr Fazıl Küçük bulvarındaki törende yaptığı konuşmada, “Şehitler Kıbrıs Türk halkı başı dik onurlu yaşayabilsin diye can verdi” dedi.

OKTAY: BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI EN GÜZEL CEVAPTIR

Akıncı’nın ardından kürsüye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da törende yaptığı konuşmada "barış ve özgürlük bayramı en güzel cevaptır" diyerek önemli bir mesaj verdi.

Tören, konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlandı.