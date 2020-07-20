Müze geminin açılışı yapıldı

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nda yer alan çıkartma gemilerinden “Ç-128”in müze gemi olarak açılışı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar'ın da katıldığı törenle yapıldı.

Geminin teslimi ve açılışı için Girne Yeni Liman’da Zafer Rıhtımı’nda tören düzenlendi. Törende konuşmalar yapıldı.

Müze Gemi halkın ziyaretine açıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 18:13