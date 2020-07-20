Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı

Halen uyuşturucu suçundan hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde bulunan Y.C.G.’nin (E-20), İskele’de Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir evde misafir olarak kalan evde bulunan çeşitli eşyaları çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre zanlının çaldığı belirtilen eşyalar şöyle:

“Bir plazma televizyon, dört jeneratör, bir havalı somun sıkma makinesi, üç pilli matkap, bir anahtar takım sandığı ve içerisinde bulunan tornavida anahtar takım seti, otuz iki tornavida, otuz altı çeşitli ebatlarda çatal anahtar, iki alyans seti, beş lokma seti, on sekiz çeşitli ebatlarda matkap ucu, iki maket bıçağı, bir leyim makinası, iki metro, bir ağaç budama makası, bir çekiç, dokuz çeşitli ebatlarda pense, dört değişik ebatlarda bıçkı, bir levye, bir piston anahtarı, iki makas, üç ayarlı pense, dört değişik ebatlarda İngiliz anahtarı, iki tel fırça, iki boya fırçası, iki keski, yedi cırcırlı lokma anahtar kolu, dört set ayarlı tornavida ucu, kırk sekiz çeşitli ebatlarda lokma anahtarını ve dört ikinci el araba jantı.”

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlının çaldığı eşyaların bir kısmını bir şahsa 1500 TL karşılığı sattığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu ve diğer” suçlardan dolayı Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.