İki yeni vaka var

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Sağlık Bakanı Ali Pilli:" Toplam bin 614 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"

İki yeni vaka var
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1614 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  
20  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1614       
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 57.882
Toplam Vaka Sayısı- 123
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 13     
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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