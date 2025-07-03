Projeler ele alındı

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede KKTC'nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için yürütülen projeler başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-KKTC iş birliğinin güçlendirilmesi, KKTC'nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için yürütülen projeler ile Lefkoşa'da düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programı hazırlıkları başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum."

Değerlendirme yapıldı

Üstel de, görüşmede, KKTC-Türkiye ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, devam eden ekonomik ve altyapı projeleri, sosyal kalkınma adımları ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı hazırlıkları başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.

Halkın refahı ve huzuru için projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişarelerini sürdürdüklerini dile getiren Üstel, bu kapsamda atılacak adımların en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel; Kıbrıs Türk halkının refahı ve devletin daha güçlü yarınlara ulaşması adına yürütülen çalışmalara verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şahsı ve halk adına teşekkür etti.

Üstel, Bakan Güler ile görüştü

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Milli Savunma Bakanlığında Üstel ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.