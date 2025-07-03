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Projeler ele alındı

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi

Projeler ele alındı
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Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede KKTC'nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için yürütülen projeler başta olmak üzere birçok konu ele alındı. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, Türkiye-KKTC iş birliğinin güçlendirilmesi, KKTC'nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için yürütülen projeler ile Lefkoşa'da düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programı hazırlıkları başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum."

Değerlendirme yapıldı
Üstel de, görüşmede, KKTC-Türkiye ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, devam eden ekonomik ve altyapı projeleri, sosyal kalkınma adımları ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı hazırlıkları başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.
Halkın refahı ve huzuru için projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişarelerini sürdürdüklerini dile getiren Üstel, bu kapsamda atılacak adımların en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Başbakan Üstel; Kıbrıs Türk halkının refahı ve devletin daha güçlü yarınlara ulaşması adına yürütülen çalışmalara verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şahsı ve halk adına teşekkür etti.

Üstel, Bakan Güler ile görüştü
Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Milli Savunma Bakanlığında Üstel ile bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 8 dakika Önce

Dingonun ahırına nüfus yığma projeleri haftalık toplantısı... özeti bu. gerisi teferruattır.

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 dakika Önce

Yakinda seçim var. Cehaleti kandırma toplantıları daha da artacak.

Er Anna vatan Erden özada Anna vatan her zaman yanımızd oldu Anna vatanımız bizleri katliamdan kurtardı eğer gelmeseydi kıbrıs türkü diye bir
Er Anna vatan Erden özada Anna vatan her zaman yanımızd oldu Anna vatanımız bizleri katliamdan kurtardı eğer gelmeseydi kıbrıs türkü diye bir - 2 dakika Önce

şey kalmayacaktır Anna vatana sonsuz teşekkürler

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