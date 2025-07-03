Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Azerbaycan Teknik Üniversitesi (ATÜ) tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'na katılmak için gittiği Azerbaycan'da ATÜ'yü ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi.

Etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İnsani Politika, Diaspora, Çokkültürlülük ve Dini Meseleler Dairesi Başkanı Fereh Aliyeva, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, milletvekilleri, Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

ATÜ Rektörü Veliyev etkinlikte yaptığı konuşmada, Tatar'ın uzun yıllardır Türk dünyasının dayanışması, kardeş halkların birbirine daha da yakınlaşması, milli değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde kararlı ve istikrarlı faaliyet gösterdiğini söyledi.

Veliyev, Tatar'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk halkının uluslararası siyasi mücadelede haklı sesini yükselttiğini, onurlu duruşunu koruduğunu ve güçlü bir gelecek inşa ettiğini belirtti.

Tatar'ın faaliyetinin sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda eğitim, kültür ve bilim alanlarında da büyük önem taşıdığını vurgulayan Veliyev, Tatar'ın ATÜ ile KKTC üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine destek verdiğini ifade etti.

"KKTC, Doğu Akdeniz'de hepimizin kalesidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ATÜ'nün fahri doktora unvanın kendisi için onur olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Azerbaycan halkının ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendilerine verdiği desteklerden memnuniyetle bahseden Tatar, hem Kıbrıs Türklerinin hem de Azerbaycanlıların büyük acılar çektiğini hatırlattı.

Tatar, Kıbrıs'ın tarihinden, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinden bahsederek, "Büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı, egemenliği için mücadelesine devam etmektedir." dedi.

KKTC'nin stratejik önemine değinen Tatar, "KKTC, bağımsız bir Türk devletidir. KKTC, Doğu Akdeniz'de hepimizin kalesidir. KKTC Türk dünyasının namusu, şerefi ve al bayrağıdır." ifadelerini kullandı.

