Altın yılını yaşayacak

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta narenciye üreticileriyle görüştü, Cypfruvex tesislerini ziyaret etti, yapımı devam eden hastanedeki çalışmaları inceledi. Üstel, bu yıl narenciyenin altın yılını yaşadığını ve üreticilerin ürünlerini en iyi fiyata pazarladığını söyledi.

Üstel, üreticilerin tüm eksiklerinin tamamlanacağına işaret ederek, Valencia ürünü için de önümüzdeki günlerde rekor bir fiyat açıklaması yapacaklarını belirtti.

Üstel’e ziyaretinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Güzelköy Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve yetkililer eşlik etti.

Üstel önce UBP Güzelyurt ilçe binasında vatandaşlar ve partililerle görüşerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Başbakan Üstel daha sonra Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ve Kalkanlı'daki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti.

Üstel, Cypfruvex tesislerinde yapımı devam eden soğuk hava deposu çalışmalarını da yerinde inceledi.

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un en önemli ürünü olan narenciye konusunda konuşmak ve üreticiler ve birliklerle görüş alışverişinde bulunmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Rekor fiyat açıklanacak

Güzelyurt’un sorunlarını yavaş yavaş çözdüklerini kaydeden Üstel, bu yıl narenciyenin altın yılını yaşadığını ve üreticilerin ürünlerini en iyi fiyata pazarladığını kaydetti.

Üstel, üreticilerin tüm eksiklerinin tamamlanacağına işaret ederek, Valencia ürünü için de önümüzdeki günlerde rekor bir fiyat açıklaması yapacaklarını belirtti.

Ülkenin ve Güzelyurt’un hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Üstel, Güzelyurt’ta eksik olan hal bölgesi konusunda çalışma yaptıklarını ve Cypfruvex alanı içerisinde belirledikleri yer için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Narenciye daha da değer kazanacak

Başbakan Üstel, narenciye sektöründe hiçbir üreticinin zarar görmemesi adına bakanlık ve Cypfruvex ile gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Üreticilere hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, vazgeçilmez bir ürün olan narenciyenin Türkiye’den gelen su ve yapımı devam eden soğuk hava deposuyla daha da değer bulacağını söyledi.

Gençler göç etmeyecek

Güzelyurt’ta daha çok iş sahası açılması için yatırım başlattıklarını ve gençlerin göç etmemesi için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydeden Üstel, önümüzdeki günlerde gençlerin ve kadınların daha çok çalışma hayatına katılması amacıyla yeni paketler açıklayacaklarını belirtti.

Gündemde erken seçim yok

“Gündemimizde erken seçim yoktur. Bizim gündemimizde icraat vardır,” diyen Üstel, siyasi istikrarın ülkedeki tüm sektörlere de istikrar getirdiğine dikkati çekti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da Tarım Bakanlığı bütçesinde narenciyeye ayrılan payın yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıkarıldığına işaret ederek, doğru planlama, güvenli su, güzel bakım ve verdikleri desteklerle rekolteyi yükselttiklerini ve katma değerli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Çavuş, önümüzdeki günlerde Valencia portakalı için de çok iyi bir fiyat açıklanacağını belirterek, üreticiler ve üretici birlikleriyle istişare içinde ürünleri en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Güzelyurt hastanesini de ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Güzelyurt Hastanesi ile Güzelyurt yeni sosyal konutları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Üstel, ziyaretlerinin ardından Güzelyurt temaslarını değerlendirdi. Güzelyurt’un en yakın zamanda hastanesine kavuşturulacağını kaydeden Üstel, hükümet olarak bölge halkına verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Verilen sözler tutuluyor

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretleri sırasında aldıkları bilgiler ışığında Güzelyurt’taki yeni sosyal konut konutları Haziran ayı içerisinde konut sahipleriyle buluşturmuş olacaklarını belirtti. Güzelyurt’a yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Üstel, bölgenin büyük ihtiyacı olan soğuk hava deposunun yakın zamanda faaliyete geçeceğini ve Güzelyurt halinin temelinin kısa süre içerisinde atılacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Güzelyurt Belediyesi ile yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Mayıs ayında da Güzelyurt halkını deniziyle buluşturmak için temel atacaklarını kaydetti. Üstel, Güzelyurt’a verdikleri tüm sözleri bir bir yerine getireceklerini vurguladı.