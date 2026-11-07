Altınların çoğu kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir kuyumcudan yaklaşık 20 milyon TL değerinde altın ve nakit para çalınmasıyla ilgili tutuklanan 5 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soygunun baş şüphelisi B.K.’nin yanı sıra Ö.G. isimli bir şahsın da bir miktar altın çalıp, yurt dışına kaçtığı açıklandı. Polis, çalınan altınların büyük bir kısmını bulamazken, zanlılar hakkında 7 gün ek süre alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 2 Kasım 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânında çalışan B.K.’nin iş yeri kasasında muhafaza edilen toplam 2 milyon TL değerindeki 200 adet çeyrek altını, 10 bin Sterlin, 500 ABD Doları ve 100 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca vitrinden kasaya yerleştirilen 6 milyon TL değerinde bir kilo 22 ayar takı setini ve 12 milyon TL değerinde 2 kilo 14 ayar takı setini Victoria's Secret çantasına koyarak iş yeri dışına çıkardığını belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde B.K.’nin havalimanında yanına gelen F.B.’ye çantayı teslim ettikten sonra yurt dışına çıktığının tespit edildiğini açıkladı. B.K. hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirten polis, F.B.’nin bulunduğu aracın plakasının incelenmesi sonucunda aracın D.D.’ye ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Aynı gün 5 zanlının Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini kaydeden polis, kafeye gidildiğinde A.S.’nin polisi fark etmesi üzerine kuyumcuya ait altın cüzdanını masa altına attığını ifade etti.

Polis, cüzdanda yapılan aramada 17 altın yüzük, 5 tam altın, 23 çeyrek altın, 11 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 kolye ucu, bir çift altın küpe ve bir Cumhuriyet altınının bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Zanlı F.B.’nin polise verdiği ifadede, soygunu planlayan kişinin A.S. olduğunu ve masa altına atılan cüzdanı da kendisinden aldığını söylediği belirtildi. Polis, F.B.’nin ayrıca A.S.’nin içerisinde çalıntı altınların bulunduğu cüzdanı B.N. ve H.Ç.’ye gösterdiğini ifade ettiğini aktardı.

Polis, F.B.’nin kaldığı otel odasında mahkeme emriyle yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen pembe renkli Victoria’s Secret çanta ile B.K.’nin soygun sırasında giydiği kıyafetler bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, F.B.’nin ifadesinde çantayı B.K.’den aldığını, altınların bir kısmının ise Ö.G. isimli şahıs tarafından alındıktan sonra yurt dışına kaçırıldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, kayıp altınların akıbetinin araştırıldığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, mahkemeden 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; 5 zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.