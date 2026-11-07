İki bin sayfalık rapor hazırlandı

Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada dokuz zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazındaki 59 günlük kayıt incelenirken, geriye kalan 9 günlük bölümün de bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Kayıp 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için arama çalışmaları sürerken, aileler sorumluların hesap vermesini istedi.

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen, 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili tutuklu bulunan dokuz zanlı, Girne Kaza Mahkemesi’nde 11’inci kez yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Duruşmada ifade veren Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturma kapsamında geminin Sefer Veri Kayıt Cihazı (VDR) kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini belirtti. Kayıtların 59 günlük bölümünün incelendiğini, geriye kalan 9 günlük kısmın ise bu hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Mannaş, Türk Loydu tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin sayfalık raporun 4 Kasım’da polise ulaştığını, şirketten temin edilen ISF Manuel belgelerinin de incelemeye alındığını söyledi. Mürettebatın eğitim ve vardiya belgelerinin (STCW) incelenmeye başlandığını belirten Mannaş, yapılacak teknik değerlendirmeler sonucunda gemi personelinin görev ve sorumluluklarının netleştirileceğini ifade etti.

Soruşturmanın seyri değişebilir

Mannaş, VDR incelemelerinden elde edilecek bulgular doğrultusunda ifadelerine başvurulması gereken başka kişilerin de ortaya çıkabileceğini belirtti. Öğretim görevlilerinin de olayın incelenmesi için görevlendirildiğini kaydeden Mannaş, hazırlanacak raporların ardından zanlılar hakkındaki suçlamaların değişebileceğini ve bazı zanlılar açısından tahkikatın seyrinin farklılaşabileceğini söyledi.

Kayıp 3 yaşındaki çocuk için arama sürüyor

Polis, Filo Jet faciasında hâlâ kendisine ulaşılamayan tek kişi olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Mannaş, havadan, açık denizde ve kıyı şeridinde çalışmalar yapıldığını aktardı. Manaş, Özel Harekât ekiplerinin her gün 09.00-16.00 saatleri arasında kıyı bölgelerinde arama yaptığını, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise gece ve gündüz açık denizde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Mahkeme, soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması ve arama çalışmalarının devam etmesi gerekçesiyle dokuz zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Ailelerden mahkeme önünde adalet çağrısı

Duruşma öncesinde ve sonrasında mahkeme önünde bekleyen kayıp yakınları, zanlılara tepki gösterdi. Hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, üzerinde “Kaza Değil Cinayet” yazılı pankart açarak adalet çağrısında bulundu.